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Россиядә пенсиягә вакытыннан алда чыга алачак категорияләрне атадылар

Зур эш стажы булган россиялеләр һәм гражданнарның кайбер башка категорияләре вакытыннан алда пенсиягә чыга ала, бу хакта «Прайм» агентлыгына Россия Федерациясе Хөкүмәте каршындагы Финанс университеты профессоры Александр Сафонов сөйләде.

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