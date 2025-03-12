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Царьград

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Испытания нового спутника "Энергии": запуск в 2027 году за 2 млрд рублей

Испытания нового спутника "Энергии": запуск в 2027 году за 2 млрд рублей

В РКК "Энергия" начались испытания динамического макета нового спутника. Проект, поддержанный фондом НТИ стоимостью 2 млрд рублей, направлен на создание аппарата для съемки с орбиты.

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