ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Majesty
    Кто взрастил поко...
  • Вера Федорова
    Много в баню ходили?🤭🥴Кто взрастил поко...
  • Вера Федорова
    Чтобы свести мужичка на кухню, накрошить грибочков да с сальцом, да чтобы щечки у неё зарозовели да глазки стали шало...Кто взрастил поко...

Непригодная женщина. Почему сейчас это комплимент. Мысли к концу 2024 года

Непригодная женщина. Почему сейчас это комплимент. Мысли к концу 2024 года

Ох, сколько я прочитала в комментариях к своим статьям о таких зверях, как непригодные женщины! Мои читатели жонглируют этим термином, как жонглер апельсинами, в попытках "поставить этих нехороших женщин" на место.

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