Непригодная женщина. Почему сейчас это комплимент. Мысли к концу 2024 года

Ох, сколько я прочитала в комментариях к своим статьям о таких зверях, как непригодные женщины! Мои читатели жонглируют этим термином, как жонглер апельсинами, в попытках "поставить этих нехороших женщин" на место.
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