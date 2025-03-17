Денис Васильев столкнется с мистическими преступлениями в сериале «Крестоносцы»

На ТВ-3 7 апреля стартует детективный сериал с элементами мистики «Крестоносцы». Новый проект с Денисом Васильевым в главной роли расскажет о расследованиях преступлений, за которыми, на первый взгляд, стоят потусторонние силы, сообщает пресс-служба телеканала.