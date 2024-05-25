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Живая Кубань

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Как убрать бока за неделю, рассказали тренеры

Как убрать бока за неделю, рассказали тренерыДо лета осталась неделя, а вы так и не избавились от лишних объемов в талии? Не спешите прятать купальник и откладывать поездку на море – вы еще успеете привести себя в форму к началу сезона.

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