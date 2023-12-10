МАСКИ СБРОШЕНЫ.

– Алло. алло. коничива. Госдеп США? Это Япония вас беспокоит! У нас проблемы! – Проблемы? Не надо сюда с проблемами звонить! Джа не, в смысле, пока! – Нет-нет, как джа не? Нам Северная Корея угрожает ядерным оружием, мы должны быть уверены, что вы нас защитите и бахнете по ним своими ядерными бомбами! – Мы? Бахнем? По Северной Корее ядерными бомбами? И что потом? Они вдарят по нам своими ракетами с ядерными боеголовками? Извините, американские города не должны пострадать из-за ваших разборок! – Но вы же обещали нас защищать, вы говорили, что вы наш ядерный зонтик, мы надеялись на вас, платили вам деньги, разрешили разместить военные базы, делали всё, что вы от нас хотели, а сейчас вы отказываетесь нас защищать? Настоящие самураи так не поступают! – А кто здесь самурай? Мы под самураев не подписывались, нам своя жо.