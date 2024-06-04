В России могут появиться клещи монстры

Эти насекомые могу переносить огромное количество вирусов. По мнению специалистов, есть вероятность того, что огромные иксодовые клещи Hyalomma lusitanicum из жарких регионов Африки и Юго-Восточной Азии могут добраться до России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии