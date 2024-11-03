Трамп начал сотрудничать с Маском после публикации им совета перестать агитировать против досрочного голосования

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами на пост главы Белого дома на предстоящих выборах, начал тесно сотрудничать с бизнесменом Илоном Маском после публикации им совета перестать агитировать против досрочного голосования, пишет New York Times.