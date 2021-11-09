«Торино» продвинулся в переговорах с «Аталантой» по Миранчуку

«Торино» и «Сассуоло» ведут борьбу за полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука. Как сообщает Torino Granata, «Торино» готов расстаться с опытными футболистами Даниэле Базелли и Томасом Ринконом, чтобы подписать россиянина.