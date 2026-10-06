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Газета.ру

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Digital Medievalist: страницы манускрипта Войнича переплели в неправильном порядке

Digital Medievalist: страницы манускрипта Войнича переплели в неправильном порядке

Знаменитый манускрипт Войнича — средневековую рукопись, написанную неизвестным алфавитом, — не могут расшифровать больше века в том числе потому, что ее страницы были переплетены в неправильном порядке еще в XV веке.

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