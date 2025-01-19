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«Интер» 16 матчей не проигрывает в Серии А и отстает от лидирующего «Наполи» на 3 очка при игре в запасе. У команды Индзаги 12 побед и 4 ничьих с конца сентября

«Интер» 16 матчей не проигрывает в Серии А и отстает от лидирующего «Наполи» на 3 очка при игре в запасе. У команды Индзаги 12 побед и 4 ничьих с конца сентября

Команда Симоне Индзаги обыграла «Эмполи» (3:1) в 21-м туре. В первый и последний раз действующие чемпионы уступили 22 сентября – «Милану» (1:2).

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