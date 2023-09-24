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Игнашевич об 1:0 с «Ахматом»: «В первые 15–20 минут «Балтика» должна была пропустить. При равной игре удача повернулась к нам лицом»

Игнашевич об 1:0 с «Ахматом»: «В первые 15–20 минут «Балтика» должна была пропустить. При равной игре удача повернулась к нам лицом»

— Хочу поздравить не только футболистов, которые заслужили эту долгожданную победу, но и болельщиков.

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