‼️🇷🇺Жизни людей заканчиваются трагедиями из-за одного звонка и сообщения в соцсетях ▪️Но всё могло быть иначе.
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‼️🇷🇺Жизни людей заканчиваются трагедиями из-за одного звонка и сообщения в соцсетях ▪️Но всё могло быть иначе.
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