Dongfeng MAGE – мощный гибрид с нестандартной системой подключения привода

Китайская компания вывела на рынок очень интересное предложение в виде Dongfeng MAGE. Этот автомобиль доступен в качестве гибрида с прогрессивной параллельно-последовательной системой подключения привода.
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