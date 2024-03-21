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Закон, порядок, государство

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Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» нанес удары по позициям ВСУ на Донецком направлении СВО

Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» нанес удары по позициям ВСУ на Донецком направлении СВО

Артиллеристы успешно уничтожили четыре блиндажа на опорных пунктах с укрывшимся от артобстрела личным составом ВСУ.

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