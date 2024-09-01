Уроки истории: что общего между СВО на Украине и Зимней войной 1939-1940 гг?

30 августа 2024 года террористы из ВСУ совершили неизбирательный обстрел приграничного Белгорода и Белгородского района при помощи РСЗО «Вампир» чешского производства, убив пять и ранив более сорока россиян.
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