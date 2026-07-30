Тульская область освободит участников СВО от пеней за ЖКУ

В Тульской области участники СВО и члены их семей с сентября 2026 года получат возможность оформить освобождение от начисления пеней за просрочку оплаты жилищно‑коммунальных услуг в онлайн‑формате, сообщает «Молодой Коммунар».
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