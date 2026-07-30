НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тульские новости

56 подписчиков

Тульская область освободит участников СВО от пеней за ЖКУ

Тульская область освободит участников СВО от пеней за ЖКУ

В Тульской области участники СВО и члены их семей с сентября 2026 года получат возможность оформить освобождение от начисления пеней за просрочку оплаты жилищно‑коммунальных услуг в онлайн‑формате, сообщает «Молодой Коммунар».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии