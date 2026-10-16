Жителю Перми, участвовавшему в организованной преступной группе, предъявлено обвинение в мошенничестве с ущербом в крупном размере — в июне он забрал 500 тысяч рублей у пенсионера из Кунгурского округа под предлогом возмещения ущерба за ДТП, виновницей которого якобы стала его знакомая.
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