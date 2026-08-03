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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-вингер «Динамо» Нгамале перешел в «Пафос» как свободный агент

Экс-вингер « Динамо » Муми Нгамале стал игроком « Пафоса ». В конце июня камерунец покинул московскую команду по истечении срока контракта.

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