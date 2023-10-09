В Ростовской области женщина из-за ревности зарезала ножом своего возлюбленного

58-летняя женщина и её 56-летний любовник устроили шумное застолье, которое закончилось трагически.Весёлая гулянка в посёлке Коксовый Белокалитвинского района Ростовской области закончилась кровавой бойней из-за ревности женщины к любовнику и своей подруге.