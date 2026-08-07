Александр Рар: Запретить АдГ — значит признать, что демократия в Германии закончилась

Почему германский истеблишмент так панически боится успеха АдГ? Действительно ли Федеративная республика может запретить крупнейшую оппозиционную партию? Сможет ли Сара Вагенкнехт стать мостом между ХДС и АдГ? И какие права граждан окажутся под угрозой, если сценарий запрета АдГ реализуют? Предвыборный раскол: восток против запада Сентябрьские земельные в.
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