Поче­му гер­ман­ский истеб­лиш­мент так пани­че­ски боит­ся успе­ха АдГ? Дей­стви­тель­но ли Феде­ра­тив­ная рес­пуб­ли­ка может запре­тить круп­ней­шую оппо­зи­ци­он­ную пар­тию? Смо­жет ли Сара Вагенк­нехт стать мостом меж­ду ХДС и АдГ? И какие пра­ва граж­дан ока­жут­ся под угро­зой, если сце­на­рий запре­та АдГ реа­ли­зу­ют? Предвыборный раскол: восток против запада Сен­тябрь­ские земель­ные в.