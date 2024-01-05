Politico предсказало пришествие инопланетян и срыв выборов США в 2024 году

Список потенциальных «черных лебедей» президентской кампании в США в 2024 году включил в себя различное множество сбоев и катастроф, природного и техногенного характера, а также контакты с инопланетной цивилизацией, глобальный конфликт и цифровой апокалипсис.
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