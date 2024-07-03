В Белоруссии начался военный парад в честь 80-летия освобождения Минска. Ранее Владимир Путин. Россию на нем в составе делегации представляют министр обороны России Андрей Белоусов и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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