Российские авиакомпании закрывают продажи билетов в южном направлении на июнь. Как передает корреспондент РИА «Новый День», первой от полетов в Крым и часть аэропортов Краснодарского края отказалась компания «Победа», закрыв рейсы до сентября.
Российские авиакомпании закрывают продажи билетов в южном направлении на июнь. Как передает корреспондент РИА «Новый День», первой от полетов в Крым и часть аэропортов Краснодарского края отказалась компания «Победа», закрыв рейсы до сентября.
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