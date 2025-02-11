Прообраз подводной лодки. С давних пор умы военных мореплавателей занимала идея тайных диверсий против неприятеля.
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Прообраз подводной лодки. С давних пор умы военных мореплавателей занимала идея тайных диверсий против неприятеля.
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