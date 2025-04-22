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Царьград

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Южная Корея и США: Переговоры по снижению тарифов пройдут в четверг

Южная Корея и США: Переговоры по снижению тарифов пройдут в четверг

И.о. президента Южной Кореи Хан Док Су надеется на успех торговых переговоров с США в четверг. В Вашингтоне министры стран обсудят смягчение американских пошлин, временно сниженных с 25% до 10% после объявления Трампом.

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