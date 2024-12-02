Тейлор-Грин: помилование сына Байдена стало признанием того, что он преступник

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин, представляющая республиканцев от штата Джорджия, считает, что президент Джо Байден, помиловав своего сына Хантера, фактически признал его преступником.
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