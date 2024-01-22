Гол Романова и 41 сэйв Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Даллас»

«Нью-Йорк Айлендерс» добыл волевую победу в первом матче после назначения Патрика Рус. В ночь на 22 января в Элмонте (штат Нью-Йорк, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимали «Даллас Старз».