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Чемпионат Англии. «Лестер» против «Вест Хэма», в среду «Ман Сити» примет «Форест», «МЮ» – «Арсенал», «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом»

Чемпионат Англии. «Лестер» против «Вест Хэма», в среду «Ман Сити» примет «Форест», «МЮ» – «Арсенал», «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом»

 Также во вторник «Лестер» встретится с «Вест Хэмом».  В среду «Челси» проведет гостевой матч с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» примет «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» сойдется с «Арсеналом».

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