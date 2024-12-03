Чемпионат Англии. «Лестер» против «Вест Хэма», в среду «Ман Сити» примет «Форест», «МЮ» – «Арсенал», «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом»

Также во вторник «Лестер» встретится с «Вест Хэмом». В среду «Челси» проведет гостевой матч с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» примет «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» сойдется с «Арсеналом».
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