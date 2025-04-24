«Краснодар» и «Сочи» не согласны предоставить «Черноморцу» домашние арены в случае выхода в РПЛ

Футбольные клубы «Краснодар» и «Сочи» не собираются предоставлять новороссийскому «Черноморцу» возможность проводить домашние матчи на своих аренах, если команда сумеет завоевать путёвку в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии