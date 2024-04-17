- Мужиков сейчас мало! – на всякий случай предупредил Вадим, чтобы ясна была расстановка сил. – А те, что есть – сплошной «неликвид», выбирать особо не из кого.
Каких мужчин сейчас не хватает женщинам?
Комментарии
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Виктор Белогорцев
мужчины есть и их не мало, но они появляются исключительно только рядом с ЖЕНЩИНОЙ
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14 час.
Н
НС
достойные мужчины либо: 1) уже женаты; 2) Являются убеждёнными холостяками - и таких немало. Эти ни разу не геи - просто "аленями" быть не хотят, заработанное тратят исключительно на себя, на собственные хотелки.
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12 час.
Владимир Соколов
у достойного мужчины дети достойная цель))одиночество это патология.
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11 час.
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