Каких мужчин сейчас не хватает женщинам?

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

- Мужиков сейчас мало! – на всякий случай предупредил Вадим, чтобы ясна была расстановка сил. – А те, что есть – сплошной «неликвид», выбирать особо не из кого.