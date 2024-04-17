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  • Виктор Белогорцев
    мужчины есть и их не мало, но они появляются исключительно только рядом с ЖЕНЩИНОЙКаких мужчин сейч...

Каких мужчин сейчас не хватает женщинам?

Каких мужчин сейчас не хватает женщинам?

- Мужиков сейчас мало! – на всякий случай предупредил Вадим, чтобы ясна была расстановка сил. – А те, что есть – сплошной «неликвид», выбирать особо не из кого.

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Комментарии
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Виктор Белогорцев
мужчины есть и их не мало, но они появляются исключительно только рядом с ЖЕНЩИНОЙ
Ответить
14 час.
Н
НС
достойные мужчины либо: 1) уже женаты;  2) Являются убеждёнными холостяками - и таких немало. Эти ни разу не геи - просто &quot;аленями&quot; быть не хотят, заработанное тратят исключительно на себя, на собственные хотелки.
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12 час.
Владимир Соколов
у достойного мужчины дети достойная цель))одиночество это патология.
Ответить
11 час.

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