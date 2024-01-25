Военнослужащий ВСУ: из-за действий уклониста могут пострадать его родные

Если украинец уклониться от службы в армии, то может пострадать семья. Об этом рассказал в интервью каналу hromadske военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Пиночет", служивший в добровольческом подразделении с 2014 года.
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