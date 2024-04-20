Мужчина с ребенком на руках попал под машину в Ангарске

ГУ МВД России по Иркутской области В городе Ангарск Иркутской области водитель иномарки сбил на пешеходном переходе мужчину с годовалым ребенком на руках, переходившим дорогу на зеленый свет, сообщил региональный главк МВД в субботу, 20 апреля.
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