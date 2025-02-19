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Царьград

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Москалькова направила ООН более 400 жалоб на преступления на Украине

Москалькова направила ООН более 400 жалоб на преступления на Украине

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в 2024 году направила свыше 400 обращений в ООН о преступлениях украинских неонацистов против русских граждан.

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