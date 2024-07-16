РФПИ и Фонд им. Зайеда инвестируют в проекты в сфере инфраструктуры и логистики в Чечне

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций договорились о партнерстве для реализации проектов на территории Чеченской Республики в различных областях.
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