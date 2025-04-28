Конституционный суд получил первую жалобу на статью о фейках об армии

Экс-депутат Горинов, осужденный по этой статье, настаивает, что запрет является формой вмешательства в свободу словаБывший муниципальный депутат Алексей Горинов, приговоренный к семи годам лишения свободы за распространение ложной информации о вооруженных силах, пожаловался в Конституционный суд (КС) на статью Уголовного кодекса, по которой он был осужден.