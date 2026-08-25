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17-летний Кирилл Григорий пройдет сборы с основной командой ЦСКА

17-летний форвард Кирилл Григорий примет участие в сборах основной команды ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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