Власти Грузии обвинили оппозицию в провокациях «для картинки»

Правящая партия «Грузинская мечта» не имеет отношения к нападению неизвестных в масках на протестующих и журналистов во время акции протеста оппозиции, 7 декабря заявил исполнительный секретарь правящей партии, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе в эфире телеканала Imedi.