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Царьград

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Китайские автомобили» сообщили об окончании продаж «Москвич 5

Китайские автомобили» сообщили об окончании продаж «Москвич 5

На заводе «Москвич» остановили продажи кроссовера «Москвич 5», а до июля 2026 года зарегистрировали лишь 173 машины.

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