Базовый Audi Q4 e-tron вернулся в гамму с 19-дюймовыми штамповками[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В 2021 году электромобиль Audi Q4 e-tron стал первой моделью марки, созданной на платформе MEB концерна Volkswagen.
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