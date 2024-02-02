Лидер киевского режима Владимир Зеленский захотел отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного после проведения военачальником тайных переговоров с Западом об окончании украинского конфликта.
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