ПО СТОПАМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Генерал-адъютант, мысль армии, дворянин Минской губернии родился 24 ноября 1822 года.
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