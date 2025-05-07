Краснодар готовится к 9 мая: бесплатные парковочные места для всех

С 8:00 до 20:00 оплата за парковку не будет взиматься на более чем 11,6 тысячах машиномест. Это решение, принятое впервые в честь юбилея Победы, призвано обеспечить удобство жителям и гостям города, желающим посетить праздничные мероприятия и места памяти.