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Краснодар готовится к 9 мая: бесплатные парковочные места для всех

Краснодар готовится к 9 мая: бесплатные парковочные места для всех

С 8:00 до 20:00 оплата за парковку не будет взиматься на более чем 11,6 тысячах машиномест. Это решение, принятое впервые в честь юбилея Победы, призвано обеспечить удобство жителям и гостям города, желающим посетить праздничные мероприятия и места памяти.

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