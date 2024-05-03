Боец ВС России Ханк: по ночам над нашими позициями летают дроны "Баба-Яга"

Вооруженные силы Украины периодически устраивают засады на Запорожском направлении с помощью беспилотников, рассказал военкору RT боец 1430-го гвардейского полка и водитель группы эвакуации с позывным Ханк.
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