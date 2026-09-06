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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симеоне о том, что Альварес не вышел разминаться после двух пропущенных от «Атлетика»: «Серьезно? Мне нечего сказать. «Атлетико» строит команду и будет проходить через трудности»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о поражении против « Атлетика » Бильбао (0:3).

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