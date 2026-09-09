Страдания лодочника

Очередной борец с режимом плачется, что ему не донатят на нормальную жизнь, а мошенники от "оппозиции" его к корыту с деньгами не пускают.
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