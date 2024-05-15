Ученые разработали гель, расщепляющий алкоголь в организме

Исследователи уже подали заявку на патент.Ученые из Государственного университета в швейцарском Цюрихе разработали гель на основе белка, который расщепляет алкоголь в пищеварительном тракте без вреда для организма.
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