Создатели "Леди Баг и Супер-Кот" подали иск к российской сети детских парков

Французская компания трубет взыскать 3 млн рублей Французская компания Miraculous Corp., которая управляет правами на франшизу "Леди Баг и Супер-Кот", обратилась в суд Москвы с иском против сети детских развлекательных парков "Замания".
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