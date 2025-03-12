Фэнтези по-советски: 9 амазонок и воительниц

Киноэксперт Виталий Дубогрей, он же dubikvit, вспоминает о необычном фотопроекте конца 80-х, в котором в эротичных образах фэнтезийных воительниц и амазонок снялись разнообразные знаменитости — от Оксаны Фандеры до Ларисы Долиной.
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