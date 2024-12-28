Семейные ценности: интервью с художниками Александром и Филиппом Мануиловыми

Представители художественной династии Мануиловых — отец и сын — рассказали «Культуре» о сохранении «памяти о предках», своем пути к церковному искусству и поделились мыслями, какую пользу может принести национальная платформа Artist/Художники, созданная в этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.