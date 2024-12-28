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Газета «Культура»

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Семейные ценности: интервью с художниками Александром и Филиппом Мануиловыми

Семейные ценности: интервью с художниками Александром и Филиппом Мануиловыми

Представители художественной династии Мануиловых — отец и сын — рассказали «Культуре» о сохранении «памяти о предках», своем пути к церковному искусству и поделились мыслями, какую пользу может принести национальная платформа Artist/Художники, созданная в этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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